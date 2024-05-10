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Оккупанты вклинились в оборону Харьковской области. В Генштабе рассказали детали о боях

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских окупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В Генштабе рассказали, что в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Россияне в наступательных действиях используют пехоту и технику.

Также продолжаются бои за населенные пункты в пограничных районах, которые находились фактически в серой зоне - Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огирцево.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонных рубежах. Осуществляется огневое поражение. Задача - сорвать вражеское наступление и уничтожить вклинившегося в нашу оборону оккупанта.

"Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы", - говорится в сообщении.

Наступление россиян в Харьковской области

В ночь на 10 мая в Харьковской области российские войска попытались прорвать оборону ВСУ. На Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Атака была отбита, бои продолжаются.

Началась эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.

Военно-политическое руководство на данный момент исключает масштабное наступление врага на Харьков.

По словам президента Владимира Зеленского, происходит усиление сил в Харьковском направлении.

Подробнее о ситуации – в материале РБК-Украина.

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