Окупанти вивозять українських дітей на пропагандистські заходи до Москви, - ЦНС

За даними центру, диктатор РФ Владімір Путін нещодавно вкотре публічно заперечив існування українського народу. В ЦНС наголосили, що наразі РФ систематично проводить політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, намагаючись знищити ціле покоління українців.

"В межах цієї політики росіяни наразі масово вивозять українських дітей до Москви на пропагандистську виставку “Росія”. на ній дітей переконують, що України не існує, а їх рідний край це частина РФ", - пояснили в центрі.

Своєю чергою, центр національного спротиву зауважує, що всі причетні до політики геноциду понесуть відповідальність за злочини перед українським народом. Закликаємо повідомляти про зрадників.

Нагадаємо, центр національного спротиву закликає повідомляти про дії російських окупантів через спеціальний чат-бот.

Депортація українських дітей

Ми повідомляли, що у жовтні 2022 року російський омбудсмен з прав дитини Марія Львова-Бєлова незаконно усиновила дитину, депортовану з Маріуполя до РФ. Крім того, вона допомогла незаконно всиновити ще 350 дітей з окупованого Донбасу.

Такі дії вважаються злочинами, про що свідчить міжнародне право. У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. На цей час Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Попри це російські війська продовжують депортувати українських дітей, яких Україні все ж таки вдається повертати назад.

Наприклад, нещодавно до України повернувся підліток 17-річний Богдан Єрмохін. Його депортували до Росії та намагалися вручити повістку для служби в армії окупантів. Він попросив допомоги у президента Володимира Зеленського та йому допомогли повернутися додому.

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