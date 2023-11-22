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Окупанти вивезли українських підлітків з пансіонату у Херсонській області до РФ, - ЦНС

Фото: окупанти вивезли українських підлітків з пансіонату у Херсонській області до РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники продовжують депортувати українських підлітків з тимчасово окупованих територій України до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, нещодавно росіяни вивезли дітей з психоневрологічного будинку-інтернату у тимчасово окупованій Херсонської області до Пензи, а саме до пансіону "Дім Вероніки".

Переїзд курувала дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова, яка перебуває в міжнародному розшуку саме за депортацію українських дітей.

Зазначається, що в інтернатах перебувають не лише сироти, й у багатьох дітей є опікуни та навіть батьки. У більшості випадків дітей вивозять без згоди й попри наявність у цих підлітків родичів на підконтрольній Україні території.

"Вивезення відбувається з метою подальшої асиміляції дітей та знищення цілого покоління українців. Кожен дотичний до цього злочину понесе відповідальність", - наголосили в ЦНС. 

Депортація українських дітей до РФ

З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація українських дітей стала приводом для того, що в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Україна підтвердила, що росіяни незаконно депортували 20 тисяч українських дітей. Проте реальна цифра набагато більша. І окупанти й надалі продовжують вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Наприклад, 28 червня стало відомо, що в Запорізькій області окупанти планують вивезти близько 300 дітей "на відпочинок" до Чуваської Республіки РФ.

Окрім того, Росія створила щонайменше 70 таборів, де примусово "перевиховують" депортованих українських дітей.

Варто зазначити, що Україні вдається повертати депортованих дітей із РФ додому, але цей процес є досить трудомістким.

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