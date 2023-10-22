Зеленський: Україна підтвердила депортацію 20 тисяч дітей, але реальна цифра більша
Україна підтвердила, що росіяни незаконно депортували 20 тисяч українських дітей. Проте реальна цифра набагато більша.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Глава держави зробив відповідну заяву під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Зеленський відзначив роль Катару у поверненні незаконно депортованих українських дітей.
"Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, - це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці", - сказав президент.
Зеленський також подякував Катару за гуманітарну підтримку та 100 млн доларів, виділених на зміцнення енергетики, лікарень і т.п.
Лідери також обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зеленський наголосив, що попри глобальні виклики, участь країн Затоки дуже важлива для реалізації української формули миру.
Депортація українських дітей
Росія з початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла тисячі українських дітлахів. Їх утримують в РФ або на окупованих територіях. Також Кремль закликав росіян усиновлювати українських дітей та спростив процедуру надання російського громадянства.
Варто додати, що у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.
Нещодавно Україна змогла повернути чотирьох дітей, яких незаконно депортували окупанти.
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