ua en ru
Нд, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський: Україна підтвердила депортацію 20 тисяч дітей, але реальна цифра більша

Київ, Неділя 22 жовтня 2023 15:17
UA EN RU
Зеленський: Україна підтвердила депортацію 20 тисяч дітей, але реальна цифра більша Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна підтвердила, що росіяни незаконно депортували 20 тисяч українських дітей. Проте реальна цифра набагато більша.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Глава держави зробив відповідну заяву під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Зеленський відзначив роль Катару у поверненні незаконно депортованих українських дітей.

"Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, - це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці", - сказав президент.

Зеленський також подякував Катару за гуманітарну підтримку та 100 млн доларів, виділених на зміцнення енергетики, лікарень і т.п.

Лідери також обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зеленський наголосив, що попри глобальні виклики, участь країн Затоки дуже важлива для реалізації української формули миру.

Депортація українських дітей

Росія з початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла тисячі українських дітлахів. Їх утримують в РФ або на окупованих територіях. Також Кремль закликав росіян усиновлювати українських дітей та спростив процедуру надання російського громадянства.

Варто додати, що у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна змогла повернути чотирьох дітей, яких незаконно депортували окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Катар Діти війни діти Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ