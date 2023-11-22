Оккупанты вывезли украинских подростков из пансионата в Херсонской области в РФ, - ЦНС

Как сообщается, недавно россияне вывезли детей из психоневрологического дома-интерната во временно оккупированной Херсонской области в Пензу, а именно в пансион "Дом Вероники".

Переезд курировала детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, которая находится в международном розыске именно за депортацию украинских детей.

Отмечается, что в интернатах находятся не только сироты, и у многих детей есть опекуны и даже родители. В большинстве случаев детей вывозят без согласия и, несмотря на наличие у этих подростков родственников на подконтрольной Украине территории.

"Вывоз происходит с целью дальнейшей ассимиляции детей и уничтожения целого поколения украинцев. Каждый причастный к этому преступлению понесет ответственность", - подчеркнули в ЦНС.

Депортация украинских детей в РФ

С начала российского вторжения в Украину Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация украинских детей стала поводом к тому, что в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Украина подтвердила, что россияне незаконно депортировали 20 тысяч украинских детей. Однако реальная цифра гораздо больше. И оккупанты и дальше продолжают вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий.

К примеру, 28 июня стало известно, что в Запорожской области оккупанты планируют вывезти около 300 детей "на отдых" в Чувашскую Республику РФ.

Кроме того, Россия создала не менее 70 лагерей, где принудительно "перевоспитывают" депортированных украинских детей.

Стоит ответить, что Украине удается возвращать депортированных детей из РФ обратно, но этот процесс достаточно трудоемкий.