Окупанти вивезли з Херсонської області до РФ ще 185 українських дітей

З тимчасово окупованих територій Херсонської області російські загарбники вивезли ще 185 українських дітей нібито "на відпочинок" до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Продовжується історія із "оздоровчими таборами" десь в Адигеї чи деінде. Днями ще 185 дітей із Херсонщини відправили "відпочивати". Такий відпочинок - це викрадення", - написав Соболевський.

Він зазначив, що "росіяни продовжують підтверджувати факт, що це нація викрадачів дітей".

Соболевський також наголосив, що окупаційна російська "влада" докладає дуже багато зусиль для "промивки мізків" та пропаганди на тимчасово захоплених територіях. Велика увага приділяється такій категорії, як діти й підлітки.

Депортація українських дітей до РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Зокрема, на початку червня російські загарбники вивезли до Росії 150 українських дітей із тимчасово окупованої території Луганської області. Окрім того, хочуть викрасти ще 750 дітей.

Також нещодавно стало відомо, що окупанти планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук також повідомляла, що в Росії змінюють імена та дати народження депортованих українських дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, станом на травень достеменно відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в Росію з тимчасово окупованих територій України.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.

А у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.