Оккупанты вывезли из Херсонской области в РФ еще 185 украинских детей

С временно оккупированных территорий Херсонской области российские захватчики вывезли еще 185 украинских детей якобы "на отдых" в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого замглавы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Продолжается история с "оздоровительными лагерями" где-то в Адыгее или где-нибудь еще. На днях еще 185 детей из Херсонской области отправили "отдыхать". Такой отдых - это похищение", - написал Соболевский.

Он отметил, что "россияне продолжают подтверждать факт, что это нация похитителей детей".

Соболевский также отметил, что оккупационные российские "власти" прилагают очень много усилий для "промывки мозгов" и пропаганды на временно захваченных территориях. Большое внимание уделяется такой категории как дети и подростки.

Депортация украинских детей в РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, хотят похитить еще 750 детей.

Также недавно стало известно, что оккупанты планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук также сообщала, что в России меняют имена и даты рождения депортированных украинских детей.

По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на май доподлинно известно о 19 393 ребенка, незаконно вывезенных в Россию с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признавшую депортацию украинских детей в Россию геноцидом.

А в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.