Окупанти вивели свої кораблі на бойове чергування: чи є там "Калібри"

Російська армія 17 грудня вивела на бойове чергування 20 кораблів. Лише 5 із них у Середземному морі озброєні ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Військово-морських сил ЗСУ.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 9 ворожих кораблів. При цьому жоден із них не озброєний ракетами.

Тим часом в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 корабля.

При цьому в Середземне море окупанти вивели 9 кораблів, включаючи 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.