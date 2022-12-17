Оккупанты вывели свои корабли на боевое дежурство: есть ли там "Калибры"
Российская армия 17 декабря вывела на боевое дежурство 20 кораблей. Только 5 из них в Средиземном море вооружены ракетами "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военно-морских сил ВСУ.
Так, в Черном море на боевом дежурстве находятся до 9 вражеских кораблей. При этом ни один из них не вооружен ракетами.
Тем временем в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 2 корабля.
При этом в Средиземное море оккупанты сегодня вывели 9 кораблей, включая 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.
Напомним, вчера российские войска нанесли массированный удар по Украине. Враг обстрелял как гражданскую, так и энергетическую инфраструктуру.
По данным ВСУ, оккупанты во время вчерашней атаки применили все виды вооружения. Кроме иранских "Шахедов", запущенных врагом накануне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.