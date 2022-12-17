ua ru
Сб, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты вывели свои корабли на боевое дежурство: есть ли там "Калибры"

Новина українською →
Суббота 17 декабря 2022 12:15
Оккупанты вывели свои корабли на боевое дежурство: есть ли там "Калибры" Фото: оккупанты 17 декабря вывели свои корабли на боевое дежурство (Минобороны РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия 17 декабря вывела на боевое дежурство 20 кораблей. Только 5 из них в Средиземном море вооружены ракетами "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военно-морских сил ВСУ.

Так, в Черном море на боевом дежурстве находятся до 9 вражеских кораблей. При этом ни один из них не вооружен ракетами.

Тем временем в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 2 корабля.

При этом в Средиземное море оккупанты сегодня вывели 9 кораблей, включая 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.

Напомним, вчера российские войска нанесли массированный удар по Украине. Враг обстрелял как гражданскую, так и энергетическую инфраструктуру.

По данным ВСУ, оккупанты во время вчерашней атаки применили все виды вооружения. Кроме иранских "Шахедов", запущенных врагом накануне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба
ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах