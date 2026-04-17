Окупанти випустили 20 "Шахедів" по одній підстанції на Житомирщині

Посилення російських атак

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив, що Росія планує посилити терор і готує до семи масованих ударів на місяць. За даними розвідки, кожна така атака може включати щонайменше 400 дронів та 20 ракет.

Крім того, під час обстрілу 16 квітня окупанти застосували нову схему удару, вперше використавши таку кількість балістичних ракет одночасно та змінивши час пусків крилатих ракет.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час останніх атак українським захисникам, зокрема за допомогою винищувачів F-16, вдалося збити всі ворожі крилаті ракети, проте енергосистема залишається під загрозою через високу інтенсивність обстрілів.