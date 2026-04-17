Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Окупанти випустили 20 "Шахедів" по одній підстанції на Житомирщині

17:12 17.04.2026 Пт
2 хв
Ціллю окупантів знову стала критична інфраструктура
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ випустили 20 "Шахедів" по підстанції на Житомирщині (Getty Images)

Російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Під ударом опинилася одна з підстанцій, яку атакували близько 20 дронів.

Про це заявив голова правління АТ "Житомиробленерго" Олексій Шекета, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.

Читайте також: По 7 масованих ударів по Україні на місяць: Сибіга попередив про плани РФ

Деталі атаки на енергооб'єкт

За словами очільника енергокомпанії, ціллю ворожої атаки стала енергетика області. Зокрема, на одну з підстанцій росіяни спрямували близько 20 безпілотників типу "Шахед".

Олексій Шекета емоційно прокоментував дії окупантів, зазначивши, що українська енергетика стоїть ворогові "кісткою в горлі".

Фото: ціллю окупантів знову стала критична інфраструктура (facebook.com/oleksij.seketa.2025)

"На одну підстанцію біля 20 шахедів. Це ж як цим нелюдам наша енергетика як кістка в горлі? Нехай ця кістка в їх горлі буде аж поки їх не задушить! Ми знаємо, що робити", - наголосив керівник "Житомиробленерго".

Посилення російських атак

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив, що Росія планує посилити терор і готує до семи масованих ударів на місяць. За даними розвідки, кожна така атака може включати щонайменше 400 дронів та 20 ракет.

Крім того, під час обстрілу 16 квітня окупанти застосували нову схему удару, вперше використавши таку кількість балістичних ракет одночасно та змінивши час пусків крилатих ракет.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час останніх атак українським захисникам, зокрема за допомогою винищувачів F-16, вдалося збити всі ворожі крилаті ракети, проте енергосистема залишається під загрозою через високу інтенсивність обстрілів.

