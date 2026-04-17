Оккупанты выпустили 20 "Шахедов" по одной подстанции на Житомирщине

Усиление российских атак

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил, что Россия планирует усилить террор и готовит до семи массированных ударов в месяц. По данным разведки, каждая такая атака может включать не менее 400 дронов и 20 ракет.

Кроме того, во время обстрела 16 апреля оккупанты применили новую схему удара, впервые использовав такое количество баллистических ракет одновременно и изменив время пусков крылатых ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время последних атак украинским защитникам, в частности с помощью истребителей F-16, удалось сбить все вражеские крылатые ракеты, однако энергосистема остается под угрозой из-за высокой интенсивности обстрелов.