ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зупиняють на кожному блокпості. Окупанти вимагають гроші з українських водіїв

Укрїна , П'ятниця 15 грудня 2023 16:05
UA EN RU
Зупиняють на кожному блокпості. Окупанти вимагають гроші з українських водіїв Фото: загарбники вимагають гроші у українських водіїв на окупованих територіях (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни вимагають гроші в українців-водіїв на тимчасово окупованих територіях. Причиною здирництва загарбники називають відсутність посвідчення та номерних знаків РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти змушують українців отримувати російські номерні знаки та водійське посвідчення, але не мають успіху", - пишуть в ЦНС.

Зазначається, що більшість громадян України на окупованих територіях відмовляється від ініціатив агресора та ігнорують його.

"Відтак ворожі солдати зупиняють на кожному блокпості тих, хто не пішов на співпрацю з ворогом й вимагає хабар до 20 тисяч рублів за право їхати далі", - йдеться в повідомленні.

У випадку відсутності необхідної суми, росіяни вилучають українське посвідчення для "перевірки на справність".

Новини про паспортизацію РФ

Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях. Попри значні труднощі більшість громадян України ігнорують ініціативи загарбників з паспортизації.

Нещодавно ми розповідали, що росіяни з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.

Таким чином окупанти змушують українське населення на захоплених територіях отримувати російські документи, що згодом дасть змогу Кремлю виправдовувати свої загарбницькі дії стосовно України.

Також ми писали про те, що у своїх методах з примусової паспортизації окупанти використовували місцевих зрадників. Так, напередодні було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.

Варто зауважити, що найвразливішою категорією, яка вимушена йти на примуси росіян з отримання паспорта РФ є пенсіонери. Загарбники створили складні умови та фактичне безгрошів'я в окупації, натомість пропонуючи виплатити по 10 тисяч рублів (3 тисячі гривень) за відмову від українського громадянства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Депутат-підривник та 26 потерпілих: що відомо про вибухи гранат в сільраді на Закарпатті
Депутат-підривник та 26 потерпілих: що відомо про вибухи гранат в сільраді на Закарпатті
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет