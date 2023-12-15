Зупиняють на кожному блокпості. Окупанти вимагають гроші з українських водіїв

Росіяни вимагають гроші в українців-водіїв на тимчасово окупованих територіях. Причиною здирництва загарбники називають відсутність посвідчення та номерних знаків РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

У випадку відсутності необхідної суми, росіяни вилучають українське посвідчення для "перевірки на справність".

"Відтак ворожі солдати зупиняють на кожному блокпості тих, хто не пішов на співпрацю з ворогом й вимагає хабар до 20 тисяч рублів за право їхати далі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість громадян України на окупованих територіях відмовляється від ініціатив агресора та ігнорують його.

"Окупанти змушують українців отримувати російські номерні знаки та водійське посвідчення, але не мають успіху", - пишуть в ЦНС.

Новини про паспортизацію РФ

Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях. Попри значні труднощі більшість громадян України ігнорують ініціативи загарбників з паспортизації.

Нещодавно ми розповідали, що росіяни з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.

Таким чином окупанти змушують українське населення на захоплених територіях отримувати російські документи, що згодом дасть змогу Кремлю виправдовувати свої загарбницькі дії стосовно України.

Також ми писали про те, що у своїх методах з примусової паспортизації окупанти використовували місцевих зрадників. Так, напередодні було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.

Варто зауважити, що найвразливішою категорією, яка вимушена йти на примуси росіян з отримання паспорта РФ є пенсіонери. Загарбники створили складні умови та фактичне безгрошів'я в окупації, натомість пропонуючи виплатити по 10 тисяч рублів (3 тисячі гривень) за відмову від українського громадянства.

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