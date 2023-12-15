Останавливают на каждом блокпосте. Оккупанты требуют деньги с украинских водителей

Россияне требуют деньги у украинцев-водителей на временно оккупированных территориях. Причиной вымогательства захватчики называют отсутствие удостоверения и номерных знаков РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

В случае отсутствия необходимой суммы, россияне изымают украинское удостоверение для "проверки на исправность".

"Следовательно вражеские солдаты останавливают на каждом блокпосте тех, кто не пошел на сотрудничество с врагом и требует взятку до 20 тысяч рублей за право ехать дальше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство граждан Украины на оккупированных территориях отказываются от инициатив агрессора и игнорируют его.

"Оккупанты заставляют украинцев получать российские номерные знаки и водительские права, но не имеют успеха", - пишут в ЦНС.

Новости о паспортизации РФ

Украинцы отказываются получать российское гражданство на временно оккупированных территориях. Несмотря на значительные трудности, большинство граждан Украины игнорируют инициативы захватчиков по паспортизации.

Недавно мы рассказывали, что россияне с начала 2024 года будут отказывать в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, не получивших паспорт РФ.

Таким образом, оккупанты заставляют украинское население на захваченных территориях получать российские документы, что впоследствии позволит Кремлю оправдывать свои захватнические действия в отношении Украины.

Также мы писали о том, что в своих методах по принудительной паспортизации оккупанты использовали местных предателей. Так, накануне было объявлено о подозрении четырем жителям Херсона, навязывавшим российские паспорта украинцам во время оккупации города.

Стоит отметить, что самой уязвимой категорией, вынужденной идти на принуждения россиян по получению паспорта РФ, являются пенсионеры. Захватчики создали сложные условия и фактическое безденежье в оккупации, предлагая выплатить по 10 тысяч рублей (3 тысячи гривен) за отказ от украинского гражданства.

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