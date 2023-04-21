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Окупанти вимагають "доказів" про неучасть в АТО у колаборантів: Федоров розповів навіщо

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 08:42
Окупанти вимагають "доказів" про неучасть в АТО у колаборантів: Федоров розповів навіщо Фото: окупанти вимагають доказів про неучасть в АТО у колаборантів, які бажають оформити військову пенсію (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вимагають докази про неучасть в АТО у тих колаборантів, які хочуть отримувати військову пенсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, "пряники" для колаборантів на ТОТ закінчилися. Тепер, щоб отримувати 30 срібників, мало зрадити Україну.

"Треба ще довести, що "за росію був завжди". "Перша ластівка" стосується зрадників у погонах. Щоб отримати російську військову пенсію, треба буде ще довести, що не воював в АТО", - розповів він.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни влаштовують інструктажі з евакуації для колаборантів перед можливим контрнаступом ЗСУ.

Крім того, у колаборантів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники 10 квітня взяли розписки про невиїзд із міста. У разі відмови відправляють "на підвал".

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