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Зачищають зрадників. У Мелітополі взяли розписки з колаборантів про невиїзд із міста

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Запоріжжя, Понеділок 10 квітня 2023 16:17
Зачищають зрадників. У Мелітополі взяли розписки з колаборантів про невиїзд із міста Фото: окупанти у Мелітополі взяли розписки з колаборантів про невиїзд із міста (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У колаборантів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники 10 квітня взяли розписки про невиїзд із міста. У разі відмови відправляють "на підвал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Івана Федорова.

За його словами, буквально сьогодні ворог взяв розписки з усіх колаборантів і забороняє їм виїжджати навіть за межі міста.

"Там же не питають - погоджуються колаборанти на такі умови чи ні. Для того, щоб не потрапити на підвал, треба написати розписку. Можна, звісно не писати, але з підвалу точно далеко ніхто не піде", - додав він.

Він зазначив, що серед окупантів, як і серед колаборантів посилюється паніка.

"Зрадники не потрібні нікому, тому ворог починає їх зачищати, тому що вони щось знають", - констатував Федоров.

Як повідомлялось, останні два тижні вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі стали звучати частіше. Після цих "бавовн" були знищені 15 військових угруповань ворога, а окупанти почали замінювати місцевих колаборантів на приїжджих із РФ.

Крім того, у гауляйтерів почали вилучати закордонні паспорти, аби вони не мали змоги втекти. Зокрема, таку практику почали застосовувати щодо мелітопольських колаборантів.

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