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Оккупанты требуют доказательств о неучастии в АТО у коллаборантов: Федоров рассказал зачем

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 08:42
Оккупанты требуют доказательств о неучастии в АТО у коллаборантов: Федоров рассказал зачем Фото: оккупанты требуют доказательств о неучастии в АТО у коллаборантов, желающих оформить военную пенсию (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты требуют доказательства о неучастии в АТО у тех коллаборантов, которые хотят получать военную пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, "пряники" для коллаборантов на ТОТ закончились. Теперь, чтобы получать 30 серебряников, мало предать Украину.

"Нужно еще доказать, что "за Россию был всегда". "Первая ласточка" касается предателей в погонах. Чтобы получить российскую военную пенсию, нужно будет еще доказать, что не воевал в АТО", - рассказал он.

Как сообщалось, на временно оккупированной части Запорожской области россияне устраивают инструктажи по эвакуации для коллаборантов перед возможным контрнаступлением ВСУ.

Кроме того, у коллаборантов временно оккупированного Мелитополя Запорожской области захватчики 10 апреля взяли расписки о невыезде из города. В случае отказа отправляют "на подвал".

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