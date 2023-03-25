На Запоріжжі росіяни вчать колаборантів, як евакуюватися, - мер Мелітополя

На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни влаштовують інструктажі з евакуації для колаборантів перед можливим контрнаступом ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог робить розсилку в Telegram-каналах, як поводитися під час контрнаступу ЗСУ.

Також учора, 24 березня, в одному з сіл біля Мелітополя росіяни збирали колаборантів - поліцейських, викладачів та співробітників медустанов.

"З ними в деталях проговорювали питання щодо евакуації. Тому сьогодні у колаборантів та окупантів є наростаюча паніка", - додав Федоров.

За його словами, така ситуація впливає і на мирних жителів. Росіяни перевдягаються в цивільний одяг і розповідають українцям про те, що ЗСУ нібито їх вбиватимуть під час деокупації, що, звісно, є неправдою.