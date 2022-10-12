Окупанти викрали понад 700 осіб у Мелітополі, - Федоров

"Понад 700 жителів Мелітопольського району стали жертвами викрадень", - зазначив посадовець.

Федоров розповів, що окупанти не звертають уваги ні на вік, ні на стать, ні на професію цивільних.

"Забирають "на підвал" і домагаються співпраці будь якими способами", - продовжив мер Мелітополя.

Міський голова подякував мешканцям усіх окупованих територій за мужність і вірність Україні.