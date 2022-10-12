Оккупанты похитили более 700 человек в Мелитополе, - Федоров

"Более 700 жителей Мелитопольского района стали жертвами похищений", - отметил чиновник.

Федоров рассказал, что оккупанты не обращают внимания ни на возраст, ни на пол, ни на профессию гражданских.

"Забирают "на подвал" и добиваются сотрудничества любыми способами", - продолжил мэр Мелитополя.

Городской глава поблагодарил жителей всех оккупированных территорий за мужество и верность Украине.