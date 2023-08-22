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Оккупанты придумали новый способ защиты Крымского моста: в ГУР раскрыли детали

Вторник 22 августа 2023 18:48
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Оккупанты придумали новый способ защиты Крымского моста: в ГУР раскрыли детали Фото: оккупанты придумали новый способ защиты Крымского моста (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне пытаются защитить Крымский мост от атак при помощи затопления паромов. Таким образом они хотят создать защитную линию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

По информации украинской военной разведки, сейчас россияне проводят подготовку к затоплению второго парома вблизи Крымского моста.

"Оккупанты планируют затопить по меньшей мере шесть плавсредств указанного типа с целью создания защитной полосы перед Керченским мостом", - отмечают в ГУР.

Там уточняют, что между затопленными паромами враг хочет установить боновые ограждения, чтобы защитить мост от ударов.

"Нехитрая мера защиты девятнадцатикилометрового моста в виде затопления паромов свидетельствует о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства террористической России", - объясняют в разведке.

Атаки на Крымский мост

Напомним, Крымский мост, который был нелегально построен российскими оккупантами, был атакован уже два раза .

В октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, которые привели к значительным разрушениям. Глава СБУ Василий Малюк недавно подтвердил, что это была спецоперация его службы.

Новая атака на Крымский мост состоялась в июле этого года. Тогда было разрушено два пролета. Россияне планируют отремонтировать мост не раньше ноября.

Малюк также подтвердил причастность СБУ к этой атаке. По его словам, ее организовали при помощи надводных дронов Sea Baby.

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