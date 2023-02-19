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Окупанти відвезли модернізовані комплекси С-300 до РФ: у Генштабі назвали причину

Фото: окупанти відвезли модернізовані комплекси С-300 у РФ (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Російські війська на тимчасово окупованій частині України зіштовхнулися із проблемами логістичного забезпечення своїх підрозділів, особливо це стосується зенітних комплексів С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти та провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники до Росії.

Раніше ми писали, що українські військові знищили російську зенітно-ракетну систему С-300 у Брянській області вранці 29 грудня.

Також ми писали, що Збройним силам України, напевно, вперше вдалося захопити російський зенітно-ракетний комплекс С-300.

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ЗРКВійська РФВторгнення Росії до УкраїниГенштаб ВСУ