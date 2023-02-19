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Оккупанты увезли модернизированные комплексы С-300 в РФ: в Генштабе назвали причину

Фото: оккупанты увезли модернизированные комплексы С-300 в РФ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Российские войска на временно оккупированной части Украины столкнулись с проблемами логистического обеспечения своих подразделений, особенно это касается зенитных комплексов С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию.

Ранее мы писали, что украинские военные уничтожили российскую зенитно-ракетную систему С-300 в Брянской области утром 29 декабря.

Также мы писали, что Вооруженным силам Украины, вероятно, впервые удалось захватить российский зенитно-ракетный комплекс С-300.

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