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Окупанти відновили штурми на Лимано-Куп'янському напрямку, - ЗСУ

Куп'янськ, Субота 30 вересня 2023 14:24
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Окупанти відновили штурми на Лимано-Куп'янському напрямку, - ЗСУ Фото: окупанти відновили штурми на Лимано-Куп'янському напрямку (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія відновила штурми на Лимано-Куп'янському напрямку. Сили оборони відбивають атаки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"На Лимано-Куп'янському напрямку противник відновив свої штурмові дії. Зокрема, за минулу добу вже двічі намагався пробити нашу оборону безуспішно, він отримав там добрячі втрати та відійшов, відмовився від своїх наступальних дій", - сказав речник.

Також окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку продовжують інтенсивно використовувати авіацію.

За словами Євлаша, за добу ворог 564 рази обстріляв українських захисників з різного озброєння.

"Проте і ми завдавали ударів по їхнім складам з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, знищили одну гармату "Мста-Б" та одну Д-30 і 3 автівки", - додав Євлаш.

Бої на лінії Лиман-Куп'янськ

Останніми місяцями російські окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Проте як у Генштабі ЗСУ, так і аналітики ISW повідомляли про сповільнення наступу окупантів на лінії Куп'янськ-Кремінна.

Військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна зазначав, що найближчим часом на Лимано-Куп'янському напрямку очікується серйозне пожвавлення.

Це також підтвердили у ЗСУ. За словами Євлаша, на вказаному напрямі фронту розгортають 25-у російську армію.

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