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Оккупанты возобновили штурмы на Лимано-Купянском направлении, - ВСУ

Купянск, Суббота 30 сентября 2023 14:24
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Оккупанты возобновили штурмы на Лимано-Купянском направлении, - ВСУ Фото: оккупанты возобновили штурмы на Лимано-Купянском направлении (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия возобновила штурмы на Лимано-Купянском направлении. Силы обороны отражают атаки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"На Лимано-Купянском направлении противник возобновил свои штурмовые действия. В частности, за минувшие сутки уже дважды пытался пробить нашу оборону безуспешно, он получил там большие потери и отошел, отказался от своих наступательных действий", - сказал спикер.

Также оккупанты на Лимано-Купянском направлении продолжают интенсивно использовать авиацию.

По словам Евлаша, за сутки враг 564 раза обстрелял украинских защитников из разного вооружения.

"Однако и мы наносили удары по их складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. В частности, уничтожили одну пушку "Мста-Б" и одну Д-30 и 3 автомобиля", - добавил Евлаш.

Бои на линии Лиман-Купянск

В последние месяцы российские оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Однако как в Генштабе ВСУ, так и аналитики ISW сообщали о замедлении наступления оккупантов на линии Купянск-Кременная.

Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина отмечал, что в ближайшее время на Лимано-Купянском направлении ожидается серьезное оживление.

Это также подтвердили в ВСУ. По словам Евлаша, на указанном направлении фронта разворачивают 25-ю российскую армию.

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