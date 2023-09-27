Найближчим часом побачимо серйозне пожвавлення на Лимано-Куп'янському напрямку, - експерт

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "ЗСУ готують поле нової битви. Де саме та коли оточать Бахмут: огляд фронту" .

Як повідомляється, на Лимано-Куп'янській вісі завершується підготовка новосформованої 25-ї армії РФ та штурмових загонів, які кидатимуть на прорив української оборони.

Військовий експерт, колишній начальник пресслужби Генштабу Владислав Селезньов звертає увагу на публікації російських опозиційних каналів. Вони пишуть про те, що диктатор Володимир Путін до жовтня не хоче чути поганих новин із фронту.

"Зрозуміло чому, 7 жовтня має День народження (Путін - ред.), і йому потрібні хоч якісь хороші новини. Швидше за все, ми найближчим часом побачимо серйозне пожвавлення на Лимано-Куп'янському напрямку", - зазначив експерт.

За його словами, наступ планувався на 26-27 вересня. Українська розвідка опосередковано підтверджувала, що ворог готується йти вперед.

"Є інформація про те, що росіяни роблять проходи у своїх мінних полях і підтягують техніку ближче до лінії бойового зіткнення. Якби армія перебувала в обороні, вони не стали б перекидати БМП і танки ближче до фронту. А так схоже, що створюється "бронекулак", щоб відтісняти наші Сили оборони", - розповів Селезньов.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

Останніми місяцями російські військові активізували наступ на лінії Лиман-Куп'янськ. Британська розвідка припускає, що на тлі успіху українських захисників на півдні загарбники можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман.

Українські військові повідомляли, що росіяни намагалися сформувати ударний кулак, але їм не вистачає техніки.

При цьому військові експерти зазначали, що ворожий наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку фактично зупинився. Ймовірно, окупанти були не готові до наступальних дій.

Також раніше повідомлялося, що росіяни збирають нові сили для проведення атак на Лимано-Куп'янському напрямку. Однак їхня якість залишається на низькому рівні.