Онлайн-казино для фінансування війни: як РФ заробляє на ТОТ

Росія разом з окупаційними адміністраціями запускає на тимчасово окупованих територіях онлайн-казино, використовуючи їх як нове джерело отримання грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного опору (ЦНС).

Формально це подається як "регулювання економіки", але насправді йдеться про викачування коштів із захоплених регіонів і фінансування війни.

Ідею просуває міністр фінансів РФ Антон Силуанов, а сам гральний бізнес стає частиною системи збагачення окупаційної влади, зазначають у Центрі.

Фінансові потоки на ТОТ контролюють структури російського Мінфіну у зв’язці з адміністрацією президента РФ. Політичний нагляд за цим процесом здійснює перший заступник керівника АП РФ Сергій Кирієнко, інформують аналітики ЦНС.

Саме через цю систему ухвалюють рішення про запуск "сірих" джерел доходів, які дозволяють Росії отримувати гроші в обхід санкцій і без прозорої звітності.

За цією схемою щонайменше 30% доходів онлайн-казино автоматично забирає держава-агресор. Усі платежі проходять через російські платіжні системи, тому гроші легко контролювати: частина осідає в тіньових бюджетах окупаційних адміністрацій, решта йде до Москви, повідомляють у ЦНС.

"Фактично легалізація казино на ТОТ є черговим елементом централізованої моделі експлуатації окупованих територій. Під прикриттям “економічних рішень” азартні ігри перетворюються на інструмент воєнного фінансування, через який кошти цивільного населення спрямовуються на утримання окупаційного режиму під прямим контролем Кремля", - констатують аналітики Центру.