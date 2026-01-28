ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Онлайн-казино для фінансування війни: як РФ заробляє на ТОТ

Тимчасово окуповані території України , Середа 28 січня 2026 05:30
Онлайн-казино для фінансування війни: як РФ заробляє на ТОТ Ілюстративне фото: онлайн-казино (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

Росія разом з окупаційними адміністраціями запускає на тимчасово окупованих територіях онлайн-казино, використовуючи їх як нове джерело отримання грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного опору (ЦНС).

Формально це подається як "регулювання економіки", але насправді йдеться про викачування коштів із захоплених регіонів і фінансування війни.

Ідею просуває міністр фінансів РФ Антон Силуанов, а сам гральний бізнес стає частиною системи збагачення окупаційної влади, зазначають у Центрі.

Фінансові потоки на ТОТ контролюють структури російського Мінфіну у зв’язці з адміністрацією президента РФ. Політичний нагляд за цим процесом здійснює перший заступник керівника АП РФ Сергій Кирієнко, інформують аналітики ЦНС.

Саме через цю систему ухвалюють рішення про запуск "сірих" джерел доходів, які дозволяють Росії отримувати гроші в обхід санкцій і без прозорої звітності.

За цією схемою щонайменше 30% доходів онлайн-казино автоматично забирає держава-агресор. Усі платежі проходять через російські платіжні системи, тому гроші легко контролювати: частина осідає в тіньових бюджетах окупаційних адміністрацій, решта йде до Москви, повідомляють у ЦНС.

"Фактично легалізація казино на ТОТ є черговим елементом централізованої моделі експлуатації окупованих територій. Під прикриттям “економічних рішень” азартні ігри перетворюються на інструмент воєнного фінансування, через який кошти цивільного населення спрямовуються на утримання окупаційного режиму під прямим контролем Кремля", - констатують аналітики Центру.

Інші джерела надходження грошей з ТОТ

Раніше РБК-Україна писало про те, що окупаційна влада Луганської області розпродає майно.

Окупаційні структури на Луганщині офіційно визнали дефіцит коштів, заявивши про запуск масштабної приватизації.

Продаж активів називають "оптимізацією видатків", однак озвучені цифри та механізми вказують на екстрений характер таких заходів і відсутність стійких джерел доходів. Мінімальний план передбачає виручку не менше 120 млн рублів.

А в тимчасово окупованому Донецьку неплатників кредитів змушують йти на війну з Росією.

При цьому примус до фронту застосовується не лише щодо кредитів. Аналогічні сценарії використовують і для штрафів, пені чи будь-яких інших фінансових зобов’язань, які людина не здатна погасити.

Таким чином, у тимчасово окупованому Донецьку формується система, де громадяни розглядаються не як люди з правами, а як "борговий ресурс".

