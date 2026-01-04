UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Окупанти вдвічі підвищують тарифи на воду в Маріуполі на тлі дефіциту

Ілюстративне фото: в Маріуполі дорожчає вода на тлі дефіциту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

В тимчасово окупованому Маріуполі різко підвищили тарифи на комунальні послуги, зокрема, на водопостачання майже вдвічі. При цьому воду в місті подають лише на кілька годин раз на два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду українського Маріуполя в Telegram.

Про нові тарифи оголосила окупаційна адміністрація так званої "ДНР". Там пояснюють зростання вартості комунальних послуг підвищенням ставки ПДВ у Росії з 20% до 22%, що, за їхніми словами, призвело до загального подорожчання ЖКГ на 1,7%.

Найбільше зросла плата за воду: з 1 січня тариф підвищили з близько 21,2 рубля за кубометр до 41,84 рубля. Це відбулося на тлі гострого дефіциту води в місті.

Місцеві жителі повідомляють, що вода подається з перебоями, а деякі будинки залишаються без води тижнями.

Люди змушені зливати воду з систем опалення, що призводить до відключення тепла в квартирах.

Також суттєво подорожчало опалення - приблизно на 292%. Якщо раніше тариф становив близько 12,5 рубля за квадратний метр на місяць, то нині він зріс до понад 49 рублів.

Водночас у місті регулярно виходять з ладу котельні, а тепломережі зазнають аварій.

В окупаційній адміністрації заявляють, що нинішнє підвищення є лише частиною масштабнішого перегляду тарифів, який називають "поступовим приведенням до економічно обґрунтованого рівня".

"Насправді - це спроба перекласти фінансовий тягар економічних складнощів у РФ на українське населення на захоплених територіях", - вважають у Маріупольській міській раді. 

Ситуація з водою на тимчасово окупованій Луганщині

Раніше РБК-Україна писало про те, що в тимчасово окупованій Луганській області спостерігається дефіцит води, а російські інвестори не виплачують гірникам обіцяну заробітну плату.

Так, подача води до Алчевська скоротилася на 80 %. Відчули обмеження і жителі Перевальська. У січні на місцевій насосній станції рівень води в резервуарах знизився до критичної позначки.

Нагадаємо, на окупованій Луганщині місцеві жителі страждають від гострого дефіциту води та тепла: водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а в багатоповерхівках доводиться використовувати лише ту воду, яку вдається злити з системи опалення. При цьому будь-які спроби поліпшити побутові умови можуть обернутися штрафами.

