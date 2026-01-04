Оккупанты вдвое повышают тарифы на воду в Мариуполе на фоне дефицита

Во временно оккупированном Мариуполе резко повысили тарифы на коммунальные услуги, в частности, на водоснабжение почти вдвое. При этом воду в городе подают лишь на несколько часов раз в два дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет украинского Мариуполя в Telegram.
О новых тарифах объявила оккупационная администрация так называемой "ДНР". Там объясняют рост стоимости коммунальных услуг повышением ставки НДС в России с 20% до 22%, что, по их словам, привело к общему подорожанию ЖКХ на 1,7%.
Больше всего выросла плата за воду: с 1 января тариф повысили с 21,2 рубля за кубометр до 41,84 рубля. Это произошло на фоне острого дефицита воды в городе.
Местные жители сообщают, что вода подается с перебоями, а некоторые дома остаются без воды неделями.
Люди вынуждены сливать воду из систем отопления, что приводит к отключению тепла в квартирах.
Также существенно подорожало отопление - примерно на 292%. Если раньше тариф составлял около 12,5 рубля за квадратный метр в месяц, то сейчас он вырос до более 49 рублей.
При этом в городе регулярно выходят из строя котельные, а на теплосетях случаются аварии.
В оккупационной администрации заявляют, что нынешнее повышение является лишь частью более масштабного пересмотра тарифов, который называют "постепенным приведением к экономически обоснованному уровню".
"На самом деле - это попытка переложить финансовое бремя экономических сложностей в РФ на украинское население на захваченных территориях", - считают в Мариупольском городском совете.
Ранее РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированной Луганской области наблюдается дефицит воды, а российские инвесторы не выплачивают горнякам обещанную заработную плату.
Так, подача воды в Алчевск сократилась на 80 %. Почувствовали ограничения и жители Перевальска. В январе на местной насосной станции уровень воды в резервуарах снизился до критической отметки.
Напомним, на оккупированной Луганщине местные жители страдают от острого дефицита воды и тепла: водопроводные краны в населенных пунктах остаются сухими неделями, а в многоэтажках приходится использовать лишь ту воду, которую удается слить из системы отопления. При этом любые попытки улучшить бытовые условия могут обернуться штрафами.