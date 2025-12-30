Окупанти вдруге за день вдарили по Чорноморському порту

"Ворог завдав другого за день удару по Чорноморському порту. Унаслідок обстрілу сталося загоряння резервуара з маслом. На щастя, постраждалих немає", - зазначили в АМПУ.

На місці вже працюють усі служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків обстрілу. На окремих причалах встановили бонові загородження, щоб не допустити забруднення акваторії моря.

При цьому спеціалізовані судна вже готові до збору забруднювальної речовини в разі її потрапляння в акваторію порту.

В Адміністрації морських портів звернули увагу, що такими ударами росіяни намагаються знищити логістичні можливості та експортний потенціал України. Але, незважаючи на постійну загрозу, порти продовжують працювати.