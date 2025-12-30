UA

Окупанти вдруге за день вдарили по Чорноморському порту

Ілюстративне фото: по Чорноморському порту був "приліт" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 30 грудня, вдруге за день атакували Чорноморський порт. Унаслідок цього загорівся резервуар із мастилом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію морських портів України (АМПУ) в Telegram.

"Ворог завдав другого за день удару по Чорноморському порту. Унаслідок обстрілу сталося загоряння резервуара з маслом. На щастя, постраждалих немає", - зазначили в АМПУ.

На місці вже працюють усі служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків обстрілу. На окремих причалах встановили бонові загородження, щоб не допустити забруднення акваторії моря.

При цьому спеціалізовані судна вже готові до збору забруднювальної речовини в разі її потрапляння в акваторію порту.

В Адміністрації морських портів звернули увагу, що такими ударами росіяни намагаються знищити логістичні можливості та експортний потенціал України. Але, незважаючи на постійну загрозу, порти продовжують працювати.

Удари росіян по цивільних суднах

Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, російські окупанти атакували ударними дронами цивільні судна Emmakris III і Captain Karam.

Зокрема, Captain Karam заходило в український порт для завантаження пшениці.

Унаслідок таких ударів цивільні отримали поранення. У ВМС зазначили, що удари росіян підривають глобальну продовольчу безпеку.

До цього було відомо, що через російські атаки було пошкоджено об'єкти в портах Південний і Чорноморськ. Йдеться про резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств.

Постраждала одна людина. На місце направляли рятувальників.

