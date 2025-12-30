Оккупанты второй раз за день ударили по Черноморскому порту

Российские оккупанты сегодня, 30 декабря, второй раз за день атаковали Черноморский порт. В результате загорелся резервуар с маслом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию морских портов Украины (АМПУ) в Telegram.
"Враг нанес второй за день удар по Черноморскому порту. В результате обстрела произошло возгорание резервуара с маслом. К счастью, пострадавших нет", - отметили в АМПУ.
На месте уже работают все службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий обстрела. На отдельных причалах установили боновые заграждения, чтобы не допустить загрязнения акватории моря.
При этом специализированные суда уже готовы к сбору загрязняющего вещества в случае его попадания в акваторию порта.
В Администрации морских портов обратили внимание, что такими ударами россияне пытаются уничтожить логистические возможности и экспортный потенциал Украины. Но, несмотря на постоянную угрозу, порты продолжают работать.
Напомним, сегодня, 30 декабря, российские оккупанты атаковали ударными дронами гражданские суда Emmakris III и Captain Karam.
В частности, Captain Karam заходило в украинский порт для загрузки пшеницы.
В результате таких ударов гражданские получили ранения. В ВМС отметили, что удары россиян подрывают глобальную продовольственную безопасность.
До этого было известно, что из-за российских атак были повреждены объекты в портах Южный и Черноморск. Речь о резервуарах для хранения масла одного из промышленных предприятий.
Пострадал один человек. На место направляли спасателей.