RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Оккупанты второй раз за день ударили по Черноморскому порту

Иллюстративное фото: по Черноморскому порту был "прилет" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 30 декабря, второй раз за день атаковали Черноморский порт. В результате загорелся резервуар с маслом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию морских портов Украины (АМПУ) в Telegram.

"Враг нанес второй за день удар по Черноморскому порту. В результате обстрела произошло возгорание резервуара с маслом. К счастью, пострадавших нет", - отметили в АМПУ. 

На месте уже работают все службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий обстрела. На отдельных причалах установили боновые заграждения, чтобы не допустить загрязнения акватории моря.

При этом специализированные суда уже готовы к сбору загрязняющего вещества в случае его попадания в акваторию порта.

В Администрации морских портов обратили внимание, что такими ударами россияне пытаются уничтожить логистические возможности и экспортный потенциал Украины. Но, несмотря на постоянную угрозу, порты продолжают работать. 

Удары россиян по гражданским судам

Напомним, сегодня, 30 декабря, российские оккупанты атаковали ударными дронами гражданские суда Emmakris III и Captain Karam.

В частности, Captain Karam заходило в украинский порт для загрузки пшеницы.

В результате таких ударов гражданские получили ранения. В ВМС отметили, что удары россиян подрывают глобальную продовольственную безопасность.

До этого было известно, что из-за российских атак были повреждены объекты в портах Южный и Черноморск. Речь о резервуарах для хранения масла одного из промышленных предприятий.

Пострадал один человек. На место направляли спасателей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияпортВойна в Украине