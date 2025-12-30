Оккупанты второй раз за день ударили по Черноморскому порту

"Враг нанес второй за день удар по Черноморскому порту. В результате обстрела произошло возгорание резервуара с маслом. К счастью, пострадавших нет", - отметили в АМПУ.

На месте уже работают все службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий обстрела. На отдельных причалах установили боновые заграждения, чтобы не допустить загрязнения акватории моря.

При этом специализированные суда уже готовы к сбору загрязняющего вещества в случае его попадания в акваторию порта.

В Администрации морских портов обратили внимание, что такими ударами россияне пытаются уничтожить логистические возможности и экспортный потенциал Украины. Но, несмотря на постоянную угрозу, порты продолжают работать.