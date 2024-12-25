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Графіки можуть змінюватися: як вимикатимуть світло у Києві та низці областей 25 грудня

Київ, Середа 25 грудня 2024 08:10
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Графіки можуть змінюватися: як вимикатимуть світло у Києві та низці областей 25 грудня Фото: в ДТЕК опублікували графіки відключення світла для Києва та низки областей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Енергетики опублікували графіки відключення світла для Києва та низки областей України на 25 грудня. Графіки ввели через масовану атаку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Енергетики попереджають, що команди "Укренерго" можуть змінюватись впродовж дня.

Київ

  • Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 09:30.

Дніпропетровська область

  • Черги 1.1, 1.2: світло буде відсутнє до 08:30, з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00.
  • Черги 2.1, 2.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
  • Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 22:30.
  • Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 19:00.
  • Черги 5.1, 5.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 19:00 до 24:00.
  • Черги 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

Одеська область

  • Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 10:00.
  • Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.
  • Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 10:00.
  • Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.

Київська область

  • Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 09:00.
  • Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 10:30.
  • Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 09:00.
  • Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Масований обстріл України

В ніч на 25 грудня російські війська завдали масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та балістичні ракети.

Через масований обстріл енергетики ввели в Україні графіки відключення світла.

Окупанти масовано вдарили по Харкову, "прильоти" зафіксовані у кількох локаціях. Внаслідок атаки є постраждалі. Детальніше про атаку ворогу - у матеріалі РБК-Україна.

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