Окупанти вдарили "Смерчем" по Костянтинівці: є загиблий і поранений

"Сьогодні в першій половині дня ворог завдав ракетного удару по місту Костянтинівці із застосуванням реактивної системи залпового вогню "Смерч" із невіддільною фугасною бойовою частиною 9М542 (вражає цілі завдяки вибуху та осколковій дії - ред.)", - написав Горбунов.

Він уточнив, що через атаку загинув один цивільний. Ще один - дістав поранення. Також унаслідок удару було пошкоджено три приватні житлові будинки.

За словами начальника МВА, через загрозу повторного обстрілу огляд місця трагедії та роботи з ліквідації наслідків провести поки неможливо.

"Кожен такий удар по мирному населенню - це чергове свідчення варварської тактики агресора", - додав чиновник.

Також Горбунов закликав місцевих жителів за можливості евакуюватися. Для цього потрібно звернутися за телефонами гарячої лінії: 050 567 88 87; 093 420 18 83.