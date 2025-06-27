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Оккупанты ударили "Смерчем" по Константиновке: есть погибший и раненый

Иллюстративное фото: РСЗО "Смерч" ударил по Константиновке (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российская реактивная система залпового огня "Смерч" атаковала Константиновку. В результате удара есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова в Facebook.

"Сегодня в первой половине дня враг нанес ракетный удар по городу Константиновке с применением реактивной системы залпового огня "Смерч" с неотделимой фугасной боевой частью 9М542 (поражает цели за счет взрыва и осколочного действия - ред.)", - написал Горбунов.

Он уточнил, что из-за атаки погиб один гражданский. Еще один - получил ранения. Также в результате удара были повреждены три частных жилых дома. 

По словам начальника ГВА, из-за угрозы повторного обстрела осмотр места трагедии и работы по ликвидации последствий провести пока невозможно.

"Каждый такой удар по мирному населению - это очередное свидетельство варварской тактики агрессора", - добавил чиновник. 

Также Горбунов призвал местных жителей по возможности эвакуироваться. Для этого нужно обратиться по телефонам горячей линии: 050 567 88 87; 093 420 18 83.

Удар по Самару

Напомним, российские оккупанты сегодня, 27 июня, нанесли ракетный удар по городу Самар Днепропетровской области.

По состоянию на сейчас известно о 5 погибших и 27 раненых.

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