Оккупанты ударили "Смерчем" по Константиновке: есть погибший и раненый

"Сегодня в первой половине дня враг нанес ракетный удар по городу Константиновке с применением реактивной системы залпового огня "Смерч" с неотделимой фугасной боевой частью 9М542 (поражает цели за счет взрыва и осколочного действия - ред.)", - написал Горбунов.

Он уточнил, что из-за атаки погиб один гражданский. Еще один - получил ранения. Также в результате удара были повреждены три частных жилых дома.

По словам начальника ГВА, из-за угрозы повторного обстрела осмотр места трагедии и работы по ликвидации последствий провести пока невозможно.

"Каждый такой удар по мирному населению - это очередное свидетельство варварской тактики агрессора", - добавил чиновник.

Также Горбунов призвал местных жителей по возможности эвакуироваться. Для этого нужно обратиться по телефонам горячей линии: 050 567 88 87; 093 420 18 83.