Окупанти вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці Харкова

Місто Харків у ніч проти 6 березня зазнало чергової повітряної атаки з боку російських окупантів. Ворог завдав удару по багатоповерхівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.
"Попередньо маємо удар ворожого БПЛА "Шахед" по багатоповерхівці у Салтівському районі", - йдеться в публікації мера в Telegram-каналі о четвертій годині ранку.
Він додав, що деталі та наслідки ворожої дронової атаки на місто уточнюються.
Зауважимо, що близько 03:50 у Харкові пролунав вибух, який був досить сильним.
Перед тим у Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію в районі міста безпілотника противника. Та закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях.
"Харків - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - розповіли військові близько 03:10.
Пізніше мер Ігор Терехов розповів, що була підтверджена інформація "про влучання ворожого безпілотника по житловій багатоповерхівці". Він додав, що "удар прийшовся по технічному поверху".
"На дану хвилину без постраждалих", - йдеться в повідомленні міського голови Харкова.
Нагадаємо, ввечері 5 березня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворога дронами-камікадзе.
Пізніше стало відомо, що у Сумах російський "Шахед" влучив у склад, й внаслідок обстрілу сталася пожежа.
Місцева влада уточнила згодом, що в результаті дронової атаки у Сумах загинула людина.
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