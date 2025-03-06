Оккупанты ударили "Шахедом" по многоэтажке Харькова

Город Харьков в ночь на 6 марта подвергся очередной воздушной атаке со стороны российских оккупантов. Враг нанес удар по многоэтажке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.
"Предварительно имеем удар вражеского БПЛА "Шахед" по многоэтажке в Салтовском районе", - говорится в публикации мэра в Telegram-канале в четыре часа утра.
Он добавил, что детали и последствия вражеской дроновой атаки на город уточняются.
Отметим, что около 03:50 в Харькове прозвучал взрыв, который был достаточно сильным.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали о фиксации в районе города беспилотника противника. И призвали местных жителей находиться в укрытиях.
"Харьков - в районе города вражеский БпЛА. Оставайтесь в укрытиях!" - рассказали военные около 03:10.
Напомним, вечером 5 марта в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов врага дронами-камикадзе.
Позже стало известно, что в Сумах российский "Шахед" попал в склад, и в результате обстрела произошел пожар.
Местные власти уточнили затем, что в результате дроновой атаки в Сумах погиб человек.
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