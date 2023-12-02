Окупанти вдарили "шахедами" по інфраструктурному об'єкту в Одеській області

Зазначається, що російські загарбники випустили "шахеди" з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда). Ворог спрямував дрони з акваторії Чорного моря по прибережних районах Одеської області.

Сили протиповітряної оборони збили в Одеській області 10 ворожих безпілотників. Проте є влучання.

"Внаслідок влучання у інфраструктурний об'єкт сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що Одеська область стала однією з пріоритетних цілей ворога після того, як РФ вийшла з "зернової угоди". Окупанти обстрілюють портову інфраструктуру, а з приходом холодів і енергосистему.

Нічний обстріл України

У ніч на 2 грудня російська армія вчергове атакувала Україну. Окупанти випустили 11 дронів-камікадзе іранської розробки з Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області.

Сили протиповітряної оборони України збили 10 "шахедів" та ракету.

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги лунали вибухи в передмісті Дніпра.