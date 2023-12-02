RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ударили "шахедами" по инфраструктурному объекту в Одесской области

Фото: оккупанты ударили по инфраструктуре в Одесской области 2 декабря (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне в ночь на 2 декабря снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Отмечается, что российские захватчики выпустили "шахеды" из временно оккупированного Крыма (мыс Чауда). Враг направил дроны из акватории Черного моря по прибрежным районам Одесской области.

Силы противовоздушной обороны сбили в Одесской области десять вражеских беспилотников. Однако есть попадание.

"В результате попадания в инфраструктурный объект произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Добавим, что Одесская область стала одной из приоритетных целей врага после того, как РФ вышла из "зернового соглашения". Оккупанты обстреливают портовую инфраструктуру, а с приходом холодов и энергосистему.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 2 декабря российская армия в очередной раз атаковала Украину. Оккупанты выпустили 11 дронов-камикадзе иранской разработки из Крыма и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 "шахедов" и ракету.

Сегодня ночью во время воздушной тревоги прогремели взрывы в пригороде Днепра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессаатака дроновВойна в УкраинеВойна России против Украины