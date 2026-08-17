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Окупанти вдарили по приватному будинку на Одещині, спалахнула пожежа (фото)

18:14 17.08.2026 Пн
1 хв
Інформація щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки зараз уточнюється
aimg Валерій Ульяненко
Фото: український рятувальник (facebook.com DSNSZP)

Російські окупанти вдарили по Одеській області. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОДА Олега Кіпера у Telegram.

"На Одещині внаслідок ворожої атаки уражено приватний житловий будинок. Повністю зруйновано дах будівлі, зайнялася пожежа", - розповів він.

За його словами, вибухова хвиля також пошкодила прилеглі приватні будинки. Кіпер додав, що інформація щодо постраждалих внаслідок обстрілу уточнюється.

На місці ворожого удару працюють всі відповідні служби.

Фото: наслідки російського удару по Одещині (t.me/odeskaODA)

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок удару було пошкоджено цивільне судно під прапором Республіки Того.

Напередодні, 16 серпня, російський реактивний безпілотник влучив у поштове відділення, розташоване в торговому центрі в передмісті Одеси. Через атаку постраждали 42-річна жінка та 32-річний чоловік.

Крім того, вчора окупанти повторно атакували цивільну інфраструктуру Одещини, застосувавши реактивний безпілотник. Він влучив у житловий сектор, внаслідок чого було повністю зруйновано два приватні будинки.

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ОдесаВійна в Україні