Окупанти вдарили по приватному будинку на Одещині, спалахнула пожежа (фото)

Напередодні, 16 серпня, російський реактивний безпілотник влучив у поштове відділення, розташоване в торговому центрі в передмісті Одеси. Через атаку постраждали 42-річна жінка та 32-річний чоловік.

Крім того, вчора окупанти повторно атакували цивільну інфраструктуру Одещини, застосувавши реактивний безпілотник. Він влучив у житловий сектор, внаслідок чого було повністю зруйновано два приватні будинки.