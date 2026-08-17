Оккупанты ударили по частному дому на Одесщине, вспыхнул пожар (фото)

"На Одесщине в результате вражеской атаки поражен частный жилой дом. Полностью разрушена крыша здания, вспыхнул пожар", - рассказал он.

По его словам, взрывная волна также повредила близлежащие частные дома. Кипер добавил, что информация о пострадавших в результате обстрела уточняется.

На месте вражеского удара работают все соответствующие службы.

Фото: последствия российского удара по Одесщине (t.me/odeskaODA)

Напомним, в ночь на 17 августа российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате удара было повреждено гражданское судно под флагом Республики Того.