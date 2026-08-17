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Оккупанты ударили по частному дому на Одесщине, вспыхнул пожар (фото)

18:14 17.08.2026 Пн
1 мин
Информация о пострадавших в результате вражеской атаки сейчас уточняется
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский спасатель (facebook.com DSNSZP)

Российские оккупанты ударили по Одесской области. В результате обстрела был поврежден частный дом, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.

"На Одесщине в результате вражеской атаки поражен частный жилой дом. Полностью разрушена крыша здания, вспыхнул пожар", - рассказал он.

По его словам, взрывная волна также повредила близлежащие частные дома. Кипер добавил, что информация о пострадавших в результате обстрела уточняется.

На месте вражеского удара работают все соответствующие службы.

Фото: последствия российского удара по Одесщине (t.me/odeskaODA)

Напомним, в ночь на 17 августа российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате удара было повреждено гражданское судно под флагом Республики Того.

Накануне 16 августа российский реактивный беспилотник попал в почтовое отделение, расположенное в торговом центре в пригороде Одессы. Из-за атаки пострадали 42-летняя женщина и 32-летний мужчина.

Кроме того, вчера оккупанты повторно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесщины, применив реактивный беспилотник. Он попал в жилищный сектор, в результате чего были полностью разрушены два частных дома.

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