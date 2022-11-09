UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили по одній з громад в Сумській області запалювальними снарядами

Фото: окупанти вдарили по одній із громад на Сумщині запалювальними снарядами (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

У середу, 9 листопада, росіяни обстріляли Есманську громаду (Сумська область) запалювальними снарядами. Внаслідок атаки почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, росіяни 20 разів ударили по одному з прикордонних сіл за допомогою ракетних систем залпового вогню.

Снаряди росіян (t.me/Zhyvytskyy)

"Внаслідок цього обстрілу спалахнуло поле з кукурудзою. Люди, на щастя, не постраждали. Подробиці щодо пошкоджень уточнюються", - додав Живицький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові у вівторок, 8 листопада, випустили прикордонними районами Сумської області 59 мін і снарядів.

Також ми писали, що 7 листопада російські військові п'ять разів обстріляли прикордонні райони Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійська РФРСЗОВійна Росії проти Україниракетный удар