Окупанти вдарили по одній з громад в Сумській області запалювальними снарядами

У середу, 9 листопада, росіяни обстріляли Есманську громаду (Сумська область) запалювальними снарядами. Внаслідок атаки почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, росіяни 20 разів ударили по одному з прикордонних сіл за допомогою ракетних систем залпового вогню.
Снаряди росіян (t.me/Zhyvytskyy)
"Внаслідок цього обстрілу спалахнуло поле з кукурудзою. Люди, на щастя, не постраждали. Подробиці щодо пошкоджень уточнюються", - додав Живицький.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові у вівторок, 8 листопада, випустили прикордонними районами Сумської області 59 мін і снарядів.
Також ми писали, що 7 листопада російські військові п'ять разів обстріляли прикордонні райони Сумської області.
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