Війська РФ за день п'ять разів обстріляли Сумську область: пошкоджено ферму та ЛЕП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли двічі. О 10.30 був артилерійський обстріл. Росіяни вдарили 17 разів із САУ. Майже одночасно вогонь вівся з мінометів іншим прикордонним селом, всього було три "прильоти".

У Білопільській громаді близько 16:00 росіяни били за межею артилерії. Було 16 вибухів. Вдруге це ж село ворог обстріляв за півтори години з мінометів, вибухи пошкодили місцеве фермерське господарство та електролінію.