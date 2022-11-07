ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ за день п'ять разів обстріляли Сумську область: пошкоджено ферму та ЛЕП

Новость на русском →
Суми, Понеділок 07 листопада 2022 21:28
Війська РФ за день п'ять разів обстріляли Сумську область: пошкоджено ферму та ЛЕП Фото: війська РФ за п'ять разів обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За сьогодні 7 листопада російські військові п'ять разів обстріляли прикордонні райони Сумської області. Загалом зафіксовано 48 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли двічі. О 10.30 був артилерійський обстріл. Росіяни вдарили 17 разів із САУ. Майже одночасно вогонь вівся з мінометів іншим прикордонним селом, всього було три "прильоти".

У Білопільській громаді близько 16:00 росіяни били за межею артилерії. Було 16 вибухів. Вдруге це ж село ворог обстріляв за півтори години з мінометів, вибухи пошкодили місцеве фермерське господарство та електролінію.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська масово обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Внаслідок атак ворога є значні пошкодження та руйнування.

Нагадаємо, вчора "Укрзалізниця" оновила графіки руху поїздів через обстріл залізниці у Сумській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Сумська область
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ