Оккупанты ударили по одной из громад в Сумской области зажигательными снарядами

По его словам, россияне 20 раз ударили по одному из приграничных сел при помощи ракетных систем залпового огня.

Снаряды россиян (t.me/Zhyvytskyy)

"В результате этого обстрела загорелось поле с кукурузой. Люди, к счастью, не пострадали. Подробности относительно повреждений уточняются", - добавил Живицкий.