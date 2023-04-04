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Окупанти вдарили по Одесі дронами-камікадзе, є збиті цілі, - РВА

Фото: окупанти вдарили по Одесі дронами-камікадзе (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 4 квітня атакували Одесу та Одеський район за допомогою дронів-камікадзе, частина повітряних цілей була збита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Одеської РВА.

"Щойно ворог завдав ударів по Одесі та Одеському району ударними БПЛА. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збитки. Вкотре наголошуємо, що у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти у соціальних мережах", - заявив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

За його словами, продовжується бойова робота українських військових, але можлива друга хвиля атаки.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні вночі, 4 квітня, пролунали гучні вибухи, повітряну тривогу в місті було оголошено після події.

Раніше ми писали, у неділю, 2 квітня, у Одеській області стався вибух у дворі будинку колишнього судді.

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