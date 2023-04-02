В Одеській області стався вибух у дворі будинку колишньої судді, - ЗМІ
У неділю, 2 квітня, у дворі будинку колишньої судді, розташованого в місті Балта Одеської області, стався вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська" .
Джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасад і двері. Також від вибуху на землі утворилася воронка.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі подробиці події.
Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Відомо про влучення в районі локомотивного депо.
Крім того, вчора ввечері у Херсоні пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі припускали, що окупанти обстрілюють місто.
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