В Одесі пролунала серія вибухів
В Одесі сьогодні вночі, 4 квітня, пролунали гучні вибухи, повітряна тривога у місті не оголошувалась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Про причини та наслідки вибухів поки що нічого не повідомляється. У разі оголошення повітряної тривоги в регіоні жителям необхідно пройти у укриття, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".
Оновлено (1:30)
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук закликав мешканців регіону не фотографувати та не публікувати результати роботи збройних сил.
Оновлено (1:24)
Через 5 хвилин після вибухів, що пролунали в Одесі, в регіоні оголосили повітряну тривогу.
Раніше ми писали, у неділю, 2 квітня, на Одещині стався вибух у дворі будинку колишнього судді.
Також повідомлялося, що у понеділок, 27 березня, в Одеському районі на узбережжі вибухнула якірна міна.
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