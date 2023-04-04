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Оккупанты ударили по Одессе дронами-камикадзе, есть сбитые цели, - РВА

Фото: оккупанты ударили по Одессе дронами-камикадзе (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 4 апреля атаковали Одессу и Одесский район с помощью дронов-камикадзе, часть воздушных целей была сбита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Одесской РВА.

"Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть ущерб. В очередной раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять в социальных сетях", - заявил начальник Одесской РВА Юрий Крук.

По его словам, продолжается боевая работа украинских военных, но возможна вторая волна атаки.

Напомним, что в Одессе сегодня ночью, 4 апреля, прозвучали громкие взрывы, воздушная тревога в городе была объявлена после происшествия.

Ранее мы писали, в воскресенье, 2 апреля, в Одесской области произошел взрыв во дворе дома бывшего судьи.

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