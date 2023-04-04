Оккупанты ударили по Одессе дронами-камикадзе, есть сбитые цели, - РВА

Войска РФ сегодня ночью, 4 апреля атаковали Одессу и Одесский район с помощью дронов-камикадзе, часть воздушных целей была сбита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Одесской РВА.

"Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть ущерб. В очередной раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять в социальных сетях", - заявил начальник Одесской РВА Юрий Крук.

По его словам, продолжается боевая работа украинских военных, но возможна вторая волна атаки.