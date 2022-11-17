У Черкаській області чути вибухи

Фото: на Черкащині 17 листопада були чутні вибухи (Getty Images)

На Черкащині вранці 17 листопада було чути звуки, схожі на вибухи. Тим часом влада повідомляє про загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Черкаси".

Поки що інформацію про удари по регіону офіційно не підтвердили. Проте до повідомлень про вибухи голова місцевої ОВА Ігор Табурець заявив, що є загроза ударів по об'єктах з повітря.