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У Черкаській області чути вибухи

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Черкаська область, Четвер 17 листопада 2022 09:03
У Черкаській області чути вибухи Фото: на Черкащині 17 листопада були чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Черкащині вранці 17 листопада було чути звуки, схожі на вибухи. Тим часом влада повідомляє про загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Черкаси".

Поки що інформацію про удари по регіону офіційно не підтвердили.

Проте до повідомлень про вибухи голова місцевої ОВА Ігор Табурець заявив, що є загроза ударів по об'єктах з повітря.

Нагадаємо, в Україні з самого ранку оголосили масштабну повітряну тривогу. Станом на 9:00 усі області, окрім Криму, "червоні".

Також повідомляється про вибухи у Дніпрі. У місті фіксують проблеми зі світлом.

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Черкасская область вибухи
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