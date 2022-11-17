У Черкаській області чути вибухи
Фото: на Черкащині 17 листопада були чутні вибухи (Getty Images)
На Черкащині вранці 17 листопада було чути звуки, схожі на вибухи. Тим часом влада повідомляє про загрозу ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Черкаси".
Поки що інформацію про удари по регіону офіційно не підтвердили.
Проте до повідомлень про вибухи голова місцевої ОВА Ігор Табурець заявив, що є загроза ударів по об'єктах з повітря.
Нагадаємо, в Україні з самого ранку оголосили масштабну повітряну тривогу. Станом на 9:00 усі області, окрім Криму, "червоні".
Також повідомляється про вибухи у Дніпрі. У місті фіксують проблеми зі світлом.
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