Окупанти вдарили по Херсону: постраждали двоє людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Бригада екстреної допомоги надала йому першу медичну допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.

Як пишуть у Херсонській ОВА, під час обстрілу також постраждав 68-річний чоловік. У нього зафіксували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й уламкові поранення.

За попередніми даними, поранення отримала 50-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму й була доправлена до лікарні. Медики її дообстежують.

Російська армія близько 10:00 обстріляла Центральний та Корабельний райони Херсона. Під вогонь потрапили мирні жителі.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, що російські військові регулярно застосовують дрони для атак на цивільну інфраструктуру та транспорт, зокрема у прифронтових районах Херсону та області.

Зазначимо, що лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією, а тим часом армія РФ майже щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

Зауважимо, що раніше російські окупанти обстріляли Херсонську область, в результаті чого було поранено двоє людей, один у тяжкому стані.

До цього російські окупанти обстріляли район 23 травня. Тоді було відомо про 10 поранених цивільних та трьох загиблих.

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