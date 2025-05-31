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Окупанти вдарили по Херсону: постраждали двоє людей

Субота 31 травня 2025 11:50
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Окупанти вдарили по Херсону: постраждали двоє людей Фото: Окупанти вдарили по Херсону (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Окупанти обстріляли житлові райони Херсона. Поранення дістали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Російська армія близько 10:00 обстріляла Центральний та Корабельний райони Херсона. Під вогонь потрапили мирні жителі.

За попередніми даними, поранення отримала 50-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму й була доправлена до лікарні. Медики її дообстежують.

Як пишуть у Херсонській ОВА, під час обстрілу також постраждав 68-річний чоловік. У нього зафіксували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й уламкові поранення.

Бригада екстреної допомоги надала йому першу медичну допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, що російські військові регулярно застосовують дрони для атак на цивільну інфраструктуру та транспорт, зокрема у прифронтових районах Херсону та області.

Зазначимо, що лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією, а тим часом армія РФ майже щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

Зауважимо, що раніше російські окупанти обстріляли Херсонську область, в результаті чого було поранено двоє людей, один у тяжкому стані.

До цього російські окупанти обстріляли район 23 травня. Тоді було відомо про 10 поранених цивільних та трьох загиблих.

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