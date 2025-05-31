Оккупанты ударили по Херсону: пострадали два человека
Оккупанты обстреляли жилые районы Херсона. Ранения получили двое мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Российская армия около 10:00 обстреляла Центральный и Корабельный районы Херсона. Под огонь попали мирные жители.
По предварительным данным, ранения получила 50-летняя женщина. Она получила минно-взрывную травму и была доставлена в больницу. Медики ее дообследуют.
Как пишут в Херсонской ОГА, во время обстрела также пострадал 68-летний мужчина. У него зафиксировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и осколочные ранения.
Бригада экстренной помощи оказала ему первую медицинскую помощь на месте. От госпитализации он отказался.
Обстрелы Херсона и области
Напомним, что российские военные регулярно применяют дроны для атак на гражданскую инфраструктуру и транспорт, в частности в прифронтовых районах Херсона и области.
Отметим, что левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией, а тем временем армия РФ почти ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.
Заметим, что ранее российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, в результате чего были ранены два человека, один в тяжелом состоянии.
До этого российские оккупанты обстреляли район 23 мая. Тогда было известно о 10 раненых гражданских и трех погибших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.