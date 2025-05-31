ua en ru
Сб, 31 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оккупанты ударили по Херсону: пострадали два человека

Суббота 31 мая 2025 11:50
UA EN RU
Оккупанты ударили по Херсону: пострадали два человека Фото: Оккупанты ударили по Херсону (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Оккупанты обстреляли жилые районы Херсона. Ранения получили двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Российская армия около 10:00 обстреляла Центральный и Корабельный районы Херсона. Под огонь попали мирные жители.

По предварительным данным, ранения получила 50-летняя женщина. Она получила минно-взрывную травму и была доставлена в больницу. Медики ее дообследуют.

Как пишут в Херсонской ОГА, во время обстрела также пострадал 68-летний мужчина. У него зафиксировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и осколочные ранения.

Бригада экстренной помощи оказала ему первую медицинскую помощь на месте. От госпитализации он отказался.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, что российские военные регулярно применяют дроны для атак на гражданскую инфраструктуру и транспорт, в частности в прифронтовых районах Херсона и области.

Отметим, что левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией, а тем временем армия РФ почти ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

Заметим, что ранее российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, в результате чего были ранены два человека, один в тяжелом состоянии.

До этого российские оккупанты обстреляли район 23 мая. Тогда было известно о 10 раненых гражданских и трех погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Война в Украине
NEWS
Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 54 артсистемы, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 54 артсистемы, - Генштаб
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам