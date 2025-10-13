Окупанти вдарили по Харкову авіабомбами: почалася велика пожежа

"Ворог вдарив по Харкову КАБами. Інформація про наслідки атаки уточнюється", - написав Терехов.

За його словами, "приліт" був у Слобідському районі міста.

Зі свого боку Синєгубов уточнив, що інформація про постраждалих поки не надходила.

Оновлено 22:03

Терехов уточнив, що у Салтівському районі через атаки почалася велика пожежа.